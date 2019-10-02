Райффайзенбанк закроет или сократит отделения в городах России

Новости 05.10.2019 17:35 103

Райффайзенбанк полностью закроет свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске. Клиентов будут обслуживать только через Интернет или по телефону. Еще в 17 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Иркутске, банк закроет часть отделений, сообщает РБК.

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Выбор городов в банке объясняют показателями востребованности отделений и успешных тестов цифровой модели обслуживания. К весне 2020 года сеть отделений банка составит более 130 офисов в 44 городах России. Сейчас их 174.

В руководстве Райффайзенбанка считают, что ставка на дистанционную цифровую модель сработает и даже позволит нарастить портфель клиентов в полтора раза. Для этого они будут наращивать вложения в цифровые сервисы. По данным ЦБ, в 2018 году российские банки сократили число отделений на 10 процентов — до 31,7 тысяч.

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В Барнауле отделение Райффайзенбанка работало до 2015 года. Затем финансовая организация здесь закрылась. На ее месте открылась сауна, а после пивной магазин разливных напитков.

На фото: бывшее здание Райффайзенбанка в 2017 году.