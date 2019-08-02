Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае скоро может превысить эпидемический порог

Новости 05.10.2019 16:50 121

За неделю с 23 по 29 сентября 2019 года в Алтайском крае зарегистрировали 19 300 случаев заболевания ОРВИ. Это всего на пять процентов ниже эпидемического порога. Большинство заболевших (69,5%) — дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом пока не фиксировали, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Наиболее эффективный способ его профилактики — прививка. Ее бесплатно поставят детсадовцам, школьникам, студент, врачам и учителям, работникам транспорта и ЖКХ, беременным, лица старше 60 лет и призывникам. В зоне риска — люди, контактирующие с широким кругом населения. Всего планируют привить 1,2 млн жителей Алтайского края — больше половины населения. На 4 октября привиты 516 тысяч человек, из них 153 тысячи — дети.

Тем, кто работает в частных фирмах, рекомендуют сделать прививку за свой счет или уговорить работодателя. Но пока таких всего лишь 483 человека. Медики рекомендуют не забывать проветривать помещения, правильно питаться, мыть руки и пить витамины.