Горно-Алтайску дадут 2 млн рублей на укрепление межнационального мира и согласия

Новости 05.10.2019 16:10 224

Обнародованы итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

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Горно-Алтайск занял второе место в категории «Города». Первое досталось Ижевску, третье — Севастополю. По данным комитета по нацполитике и связям с общественностью Республики Алтай, жюри рассмотрело 168 заявок из 58 регионов.

Победители и призеры получат денежные призы. Ижевску достанется 3,8 млн рублей, Горно-Алтайску — 2,28 млн, Севастополю — 1,52 млн.