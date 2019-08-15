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Горно-Алтайску дадут 2 млн рублей на укрепление межнационального мира и согласия

Новости
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Обнародованы итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Коренные алтайцы призвали к протестному голосованию на выборах главы республики

Коренные алтайцы призвали к протестному голосованию на выборах главы республики

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Они призывают голосовать за любую партию, кроме «партии власти»

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Горно-Алтайск занял второе место в категории «Города». Первое досталось Ижевску, третье — Севастополю. По данным комитета по нацполитике и связям с общественностью Республики Алтай, жюри рассмотрело 168 заявок из 58 регионов.

Победители и призеры получат денежные призы. Ижевску достанется 3,8 млн рублей, Горно-Алтайску — 2,28 млн, Севастополю — 1,52 млн.

Прямые рейсы свяжут Омск и Горно-Алтайск в 2020 году

Прямые рейсы свяжут Омск и Горно-Алтайск в 2020 году

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Вместимость Bombardier CRJ200 – 50 мест

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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