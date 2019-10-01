Депутаты устали: председателей двух комитетов Госсобрания так и не смогли выбрать

Новости 05.10.2019 15:29 130

На сессии Госсобрания Республики Алтай депутаты выбирали председателей пяти комитетов. Руководителей четырех комитетов избрали сразу, для избрания председателя комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике понадобилось две попытки, сообщают «Новости Горного Алтая».

Председателей комитета по экологии и природопользованию и комитета по аграрной политике, а также зампредседа комитета по экономической, финансовой и налоговой политике избрать так и не удалось. Кандидаты не смогли заручиться поддержкой хотя бы 21 парламентария — необходимый минимум. В «экологический» комитет метили два кандидата Петр Букач и Айдар Тазрашев. Они набрали 16 и 18 голосов соответственно.

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На аграрный комитет претендовали Рашид Атажанов и Григорий Пильтин. Набрали только 19 и 14 соответственно. Кресло зампреда комитета по экономической политике делили Самат Кагарманов и Сергей Кухтуеков, но зафиксирован счет 20:16.

Каждый из претендентов израсходовал по две попытки. Больше двух раз подряд выдвигаться было нельзя. В этой связи процедуру выборов следовало проводить вновь — то есть заново выдвигать новых кандидатов, обсуждать кандидатуры, организовывать тайное голосование, считать голоса. Время было уже позднее, депутаты устали, в связи с чем было принято решение перенести избрание председателей комитетов на очередную сессию, которая пройдет 30 октября, пишет издание.

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Наблюдатели полагают, что «Единая Россия» может перетасовать своих кандидатов Айдара Тазрашева, Григория Пильтина и Самата Кагарманова, выдвинув их на другие комитеты. По закону так можно. Что касается избранных кандидатов, то вице-спикером Эл Курултая избран Герман Чепкин; председателем комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению — Виктор Ромашкин; председателем комитета по экономической, финансовой и налоговой политике — Артур Кохоев; председателем комитета по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ — Наталья Екеева; председателем комитета по здравоохранению и соцзащите — Алена Казанцева.