Строители магазина в Алтайском крае нашли гроб и останки

Новости 05.10.2019 14:38 164

В Смоленском районе строители обнаружили человеческие останки. Они прокладывали водопровод во время строительства магазина известной торговой сети и наткнулись на гробы с человеческими костями. Находку передали следователям, работы остановили.

В итоге найдены несколько ребер, два черепа и остатки гробов. Все это нашли в центре села Смоленского.

- Когда я вылез из этой ямы — у меня внутри была пустота, - рассказал «Вести22» Алексей Хрюкин, представитель подрядной организации. С батюшкой поговорил, что мне дальше делать. Он говорит: ничего, благое дело сделали, что достали.

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Ранее на этом месте стояла церковь 1898 года постройки. Возможно, здесь хоронили священнослужителей. В яме удалось найти остатки истлевшей ткани, похожей на рясу. А руки покойного скрещены на груди. Некоторые части почти не разложились. В местной церкви не исключают вмешательство высших сил.

- Может, святой. Может, нам Господь его откроет, - рассуждает отец Алексий, настоятель местного храма. - Все равно рано или поздно мы об этом узнаем.Местный краевед сообщила, что в селе священники занимались похоронами до 1920 года. Потом эти функции перешли ЗАГСу. Следователи проводят экспертизу, а отец Алексий уже нашел место для перезахоронения.

Сейчас следователи проводят экспертизу, определяют время наступления смерти. Отец Алексий уже подыскал место для перезахоронения останков.