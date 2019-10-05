Суд встала на сторону «Сибмоста» в споре с горно-алтайскими дорожниками

Новости 05.10.2019 13:50 28

Арбитражный суд Республики Алтай решил отказать «Горно-Алтайавтодору» в удовлетворении иска к АО «Сибмост». Истец требовал 84 млн рублей в качестве неустойки.

Мэрия Барнаула рассказала, почему годами не ремонтировала «старый мост» Новости 14.05.2018 22:16 322

Как следует из решения суда, в 2014 году стороны заключили госконтракт на строительство моста через реку Катунь на дороге регионального значения. Цена лота — 825 млн рублей. По данным материалов дела, «Горно-Алтайавтодор» в качестве заказчика во время исполнения контракта дважды пытался отказаться от него в одностороннем порядке.

Это приводило к перебоям с финансированием и срыве сроков сдачи объекта. В апреле 2019 года «Сибмост» оспорил решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Суд встал на сторону исполнителя и продлил выполнение госконтракта до 30 августа 2019 года.