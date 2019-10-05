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Суд встала на сторону «Сибмоста» в споре с горно-алтайскими дорожниками

Новости
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Арбитражный суд Республики Алтай решил отказать «Горно-Алтайавтодору» в удовлетворении иска к АО «Сибмост». Истец требовал 84 млн рублей в качестве неустойки.

Мэрия Барнаула рассказала, почему годами не ремонтировала &laquo;старый мост&raquo;

Мэрия Барнаула рассказала, почему годами не ремонтировала «старый мост»

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Как следует из решения суда, в 2014 году стороны заключили госконтракт на строительство моста через реку Катунь на дороге регионального значения. Цена лота — 825 млн рублей. По данным материалов дела, «Горно-Алтайавтодор» в качестве заказчика во время исполнения контракта дважды пытался отказаться от него в одностороннем порядке.

Это приводило к перебоям с финансированием и срыве сроков сдачи объекта. В апреле 2019 года «Сибмост» оспорил решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Суд встал на сторону исполнителя и продлил выполнение госконтракта до 30 августа 2019 года.

На «Бирюзовую Катунь» снова подали в суд кредиторы

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Автор: Политсиб.ру

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