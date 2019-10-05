Матвиенко поздравила Томенко с победой через год после выборов

Новости 05.10.2019 12:52 71

В ходе парламентских слушаний председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Алтайского края Виктора Томенко «с убедительным избранием». Слушания были посвящены проекту федерального бюджета на 2020 год.

«Коллеги, переходим к дискуссии. Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края. Пожалуйста, вам слово. Поздравляем еще раз вас с убедительным избранием», - сказала Матвиенко.

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Томенко ответил «благодарю» вас и приступил к докладу. Напомним, на выборах губернатора Алтайского края 2018 года Виктор Томенко (Единая Россия) набрал 53,61% голосов. На втором месте Владимир Семенов (ЛДПР) – 16,20%. Далее идет Людмила Суслова (Справедливая Россия) – 14,14%. И, наконец, Андрей Крылов (Партия Роста) – 13,36%. Явка избирателей в Алтайском крае составила 37,29%.

При этом в сентябре 2019 года в соседней Республике Алтай прошли выборы главы региона. Там победил действующий врио руководителя региона, кандидат от «Единой России» Олег Хорохордин с 58,82% голосов. Основным его конкурентом стал кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, который получил почти вдвое меньшие результаты - 31,64%. Дмитрий Софронов от ЛДПР набрал 6,54% голосов избирателей.