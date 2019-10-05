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Барнаульский полицейский возглавил Сибирский юридический институт МВД

Новости
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Стало известно имя нового начальника Сибирского юридического института МВД в Красноярске. Им стал полковник полиции Дмитрий Ким, ранее работавший в Барнаульском юридическом институте МВД. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Дмитрий Ким родился в городе Караганда в Казахстане. В милицию пришел в 1994 году. Через год перешел в БЮИ преподавателем. За годы работы дослужился до заместителя начальника института по учебной работе. Опубликовал и издал более 140 научных и 23 учебно-методических трудов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и различными ведомственными наградами.

Ранее Сибирский юридический институт возглавлял Игорь Медведев, который покинул свою должность летом 2019 года.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: БЮИ МВД

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