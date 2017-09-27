Виктор Толоконский стал советником президента «РАТМ-холдинга»

Новости 05.10.2019 10:50 114

Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпред президента в СФР Виктор Толоконский стал советником президента «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана. Ему предстоит помочь компании в разработке планов по реализации проектов: индустриальные парки, наукоемкие производства, инновации. Ранее Толоконский не работал в бизнесе.

«Не вмешиваясь в бизнес-процессы, занимаюсь вопросами стратегического развития, долговременными, системными проектами, - сообщил Толоконский «Коммерсанту». - Готов участвовать в переговорах по вопросам государственно-частного партнерства, готовить проекты. Компания занимается такими направлениями бизнеса, где нужно стратегическое видение. Это не «дайте земельный участок». У компании много крупных активов и много задач по системному долгосрочному развитию».

Виктор Толоконский попрощался с региональным правительством и уехал из Красноярского края – СМИ Новости 27.09.2017 19:00 492

Он не смог сказать, как долго продлится их сотрудничество и заявил, что и не исключает возможного возвращения в политику.

«Давно знаком с главным акционером компании и не нашел серьезных аргументов отказать в сотрудничестве, - отметил Толоконский. - Сотрудничество с РАТМом не накладывает на меня ограничений в общественной и политической жизни».

«РАТМ-холдинг» объединяет промпредприятия различных отраслей: АО «Экран — оптические системы», Ростовский оптико-механический завод, НПО «Гидромаш», Катайский насосный завод, ООО «Сибирское стекло», ЗАО «Экран-энергия», ООО УК «Ломоносов капитал».