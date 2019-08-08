Учредитель сменил главреда в «НГС.Новости»

Новости 05.10.2019 9:50 127

Учредители Hearst Shkulev Media сменили главного редактора одного из ключевых сайтов холдинга — «НГС.Новости». Этот сайт — лидер по посещаемости в Новосибирске. Пост главреда покинул Александр Агафонов. Его сменит Елена Ходырева, приглашенная из Тюмени, пишет Тайга.инфо. Ранее она работала на сайте 72.ru, который тоже входит в холдинг Hearst Shkulev.

В нынешней должности Агафонов работал с ноября 2015 года. До этого трудился в «Комсомольской правде». Елена Ходырева — уроженка Свердловской области. Работала в тюменской «Нашей газете». В 2017 году ушла в 72.ru. К обязанностям главреда новосибирского сайта она приступит 7 октября.

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Вслед за Агафоновым «НГС» покинет и замредактора Михаил Руднев. Сеть «Независимые городские сайты» вошла в издательский дом Hearst Shkulev Media в 2013 году. Холдинг принадлежит медиамагнату Виктору Шкулёву (80%) и американской Hearst Corporation (20%).

Учредитель городских сайтов группы Hearst Shkulev — ООО «Сеть городских порталов». Им руководт экс-редактор екатеринбургского E1.ru Ринат Низамов. Выручка компании в 2018 году, по данным сервиса «Контур-Фокус», составила 484 млн рублей, чистая прибыль — 7 млн.