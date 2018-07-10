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Власти Алтайского края заплатят за технологические инновационные разработки 

Новости
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Организаторы конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы» – Министерство экономического развития Алтайского края. Премиальный фонд составляет 1,6 млн рублей. Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие инновационную деятельность. 

Для участия в конкурсе предусмотрено несколько номинаций:

  • «Фуднет» – индивидуальное персонализированное питание, геномика, альтернативные источники сырья, точное земледелие и органическое сельское хозяйство;
  • «Хелснет» – превентивная медицина, спорт и здоровье, медицинская генетика, информационные технологии в медицине, здоровое долголетие, биотехнологии в медицине; 
  • «Энерджинет» – надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика, персональная энергетика и потребительские сервисы; 
  • «Технет» – цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные, гибридные технологии, числовое программное управление, компоненты робототехники и сенсорика, информационные системы управления предприятием, большие данные («Big Data»), индустриальный интернет. 

Сообщается, что размер одного гранта будет составлять 400 тысяч рублей. Полученные средства можно будет направить на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства, приобретение оборудования, маркетинговые исследования, сертификацию и патентование. Кроме того, средствами гранта можно будет организовать, и провести промышленные испытания.

Прием заявок осуществляется до 23 октября. Подробная информация о конкурсе на Инновационном портале Алтайского края

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Автор: Политсиб.ру

Фото: econom22.ru

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