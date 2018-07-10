Власти Алтайского края заплатят за технологические инновационные разработки 

Организаторы конкурса «Проекты Национальной технологической инициативы» – Министерство экономического развития Алтайского края. Премиальный фонд составляет 1,6 млн рублей. Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие инновационную деятельность.
Для участия в конкурсе предусмотрено несколько номинаций:
Сообщается, что размер одного гранта будет составлять 400 тысяч рублей. Полученные средства можно будет направить на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства, приобретение оборудования, маркетинговые исследования, сертификацию и патентование. Кроме того, средствами гранта можно будет организовать, и провести промышленные испытания.
Прием заявок осуществляется до 23 октября. Подробная информация о конкурсе на Инновационном портале Алтайского края.
Предприятия Алтайского края в 2017 году вложили в инновации 4,3 млрд рублей.