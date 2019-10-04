Слет патриотических объединений в честь Калашникова стартует на Алтае

Новости 04.10.2019 18:47 91

Более 300 человек примут участие в краевом слёте патриотических объединений, который посвящен 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Заявки уже направили 46 команд из городов и районов Алтайского края, передает «АиФ-Алтай».

Как отметили организаторы, цель слета - сохранение наследия выдающегося конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации, уроженца села Курья Михаила Калашникова.

В рамках мероприятия пройдут соревнования по военно-спортивной подготовке молодежи. Кроме того, участников ждет историко-познавательный патриотический квест «Дорогами Бессмертного полка. М.Т. Калашников».

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В частности, в программе слета - окружной семинар для руководителей ВПК, ВСК и других патриотических организаций Рубцовского образовательного округа. «Диалог на равных» состоится с известным алтайским писателем и журналистом Анатолием Муравлевым.

Добавим, организаторами выступают отдел по культуре и делам молодёжи администрации Курьинского района, управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ «Краевой дворец молодёжи».