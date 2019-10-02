Минэкономики РФ высоко оценило перспективы некоторых регионов Сибири

Новости 04.10.2019 16:15 132

Сибирские области вошли в число самых перспективных субъектов РФ. Это следует из прогноза развития российских регионов на 2020-2024 годы, подготовленного Минэкономики РФ, передает РБК.

Иркутская область, рост ВРП которой прогнозируется на уровне 8,8%, заняла второе место по России, уступив Чукотке на 0,1%. На десятом месте оказалась Новосибирская область с перспективами роста экономики на 4%.

Минэкономики аргументирует свой прогноз тем, что в указанных субъектах реализуются инвестиционные проекты в лидирующих для этих регионов направлениях: добывающая промышленность переработка добытого сырья, машиностроение, фармацевтика, химическое производство. В частности, в Иркутской области драйвером станет строительство и последующая эксплуатация газоперерабатывающего завода.

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Красноярский край, как ни странно, вошел в десятку регионов с наихудшим прогнозом развития, хотя представляет одну из крупнейших экономик страны, занимая девятое место по объему ВРП. Пресс-служба губернатора и правительства края объясняет это тем, что основу экономики составляют добыча углеводородов и цветная металлургия, сконцентрированные в нескольких крупных компаниях.

«Экономика такого типа неизбежно развивается неравномерными темпами. Крупные инвестиционные проекты требуют длительного времени на подготовку и реализацию. Только после завершения строительства, выхода на промышленную эксплуатацию новых объектов происходит очередное увеличение валового продукта», — говорится в комментарии пресс-службы.

Как отмечают авторы прогноза, российские регионы сильно дифференцированы по экономическому развитию и уровню жизни. Уровень бедности в субъектах варьируется от 6 до 40%.

«Вместе с тем в силу очень разных стартовых условий к 2024 году даже в целевом сценарии дифференциация субъектов по этому признаку [уровня жизни] сохранится, однако ее степень существенно снизится», — признает Минэкономразвития в своем прогнозе.

В свою очередь, Минфин в «Основных направлениях бюджетной политики» до 2022 года указывает, что одна из целей правительства — сокращение дифференциации в уровне экономического развития регионов, в том числе за счет стимулирующих механизмов для регионов с низким уровнем развития.