Красноярского депутата обвиняют в незаконной рубке леса

Новости 04.10.2019 18:10 112

Депутат Ачинского райсовета в Красноярском крае подозревается в незаконной рубке леса в особо крупных размерах. Уголовное дело возбудил местный отдел следственного комитета.

По данным следователей, подозреваемый в конце 2017 и начале 2018 годов организовал рубку лесных насаждений в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района Красноярского края. Его действия привели к ущербу российского бюджета в размере 7,2 млн рублей.

«Кроме того, он является бывшим руководителем двух красноярских лесничеств», - говорят в СК.

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Задержание осуществили сотрудники регионального управления ФСБ.

Напомним, что в момент бушующих в Сибири пожаров, председатель счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко выступила с докладом о катастрофическом положении лесной отрасли и бесконтрольных рубках. По данным Счетной палаты, предприятия края выручили от продажи леса 47 млрд рублей, а в бюджет поступило 1,5 млрд рублей.

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Позднее депутаты местного Заксобрания проголосовали за отставку Давыденко. Ее место занял Дмитрий Воропаев. Его кандидатуру внесли губернатор Александр Усс и спикер парламента Дмитрий Свиридов.

Возглавлявшая ранее Минприроды Красноярского края Елена Вавилова заявляла, что лесничества региона якобы проводят масштабные махинации с лесом и соучаствуют в его вывозе в Китай. По ее мнению, лесничества под видом санитарных рубок на самом деле вырубают качественные деревья, которые позднее отправляются в КНР. Усса она считала организатором данной коррупционной схемы, которая реализуется уже давно.

Ранее в Красноярск неофициально прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка, который позднее сообщил о грядущих массовых проверках в лесной отрасли после масштабных пожаров в Сибири.