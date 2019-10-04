Мощная волна тепла придет в Алтайский край

Новости 04.10.2019 17:15 135

Алтайский край в октябре накроет потепление. Уже в конце недели в регионе днем воздух местами прогреется до +20˚С.

Как рассказали в Алтайском ЦГМС, 4 октября днем будет +12˚С...+17˚С. На следующий день, 5 октября, прогнозируется уже +14˚С ... +19˚С, а 6-го воздух прогреется до +15˚С ... +20˚С.

При этом в выходные будет без осадков. По предварительным данным синоптиков, тепло продержится, как минимум еще всю следующую неделю. А к следующим выходным ожидается похолодание.

В понедельник, 7 октября, дождей не ожидается. По краю ночью температура воздуха составит 0.. +5˚С, днем будет +16…+21 градусов. В Барнауле ночью +3…+5 градуса, днем уже +17…+19 градусов.