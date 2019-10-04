Что делать, если оказана некачественная медицинская услуга

Новости 04.10.2019 15:50 124

В последнее время все больше пациентов делает выбор в пользу платной медицины, но она не всегда гарантирует качество. Поэтому всем полезно знать, на что клиент имеет право и как следует поступать в случае оказания некачественных медицинских услуг.

Важно знать - если медицинская услуга была оказана некачественно, то потребитель вправе действовать в соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителей». Нормы п. 1 ст. 29 этого Закона в случае оказания некачественных услуг дают потребителю право требовать:

-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

-соответствующего уменьшения ее цены;

-повторного выполнения работы;

-возмещения понесенных им расходов (частично/полностью) по устранению недостатков оказанной услуги.

Юрист Ирина Савельева, к которой редакция «Политсибру» обратилась за консультацией, отмечает, что клиент, прежде всего, опирается на договор об оказании платных медицинских услуг. Соответственно, если клиника нарушает свои обязанности, то в судебном порядке можно взыскать денежные средства за оказание некачественной медицинской помощи, также можно подать в суд за моральный вред.

«Порядок везде одинаков: обращаемся с претензией в клинику, где оказаны некачественные медуслуги, затем прикладываем договор оказания медуслуг, квитанцию об оплате. Если не удается договориться, то мы обращаемся в суд», - поясняет юрист.

Например, когда человеку сделали неправильную операцию в платной клинике и после этой процедуры он потратил много денег, чтобы восстановить здоровье в других медучреждениях. Эти потраченные средства также можно вернуть в судебном порядке. Нередко такие проблемы возникают в стоматологических клиниках.

«Платные клиники очень дорожат своей репутацией. Например, ко мне недавно обратилась жительница Барнаула. У нее возникли претензии к медицинским услугам, которые ей оказали в платной стоматологической клинике. После некачественного лечения возникли проблемы. Выяснилось, что директором этой организации является достаточная известная персона в городе. Чтобы не доводить дело до суда, девушке сразу компенсировали ущерб. Как практик могу отметить, что платные клиники возвращают деньги в досудебной форме, чтобы сохранить свою репутацию. В суды чаще обращаемся больше по государственным учреждениям, чем по частным клиникам», - рассказала Савельева.

Как доказать свою правоту?

Пациент может только предполагать, что врач виноват. По факту, у пациента доказательной базы нет. Здесь необходимо проведение медицинской экспертизы.

В случае спора о причинах возникновения недостатков и о причинно-следственной связи между оказанной услугой и наступившими последствиями, если гарантийный срок, установленный на услугу не истек, то в соответствии с п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» медицинское учреждение должно за свой счет провести экспертизу.

Если гарантийный срок истек или не был установлен, то потребитель имеет право предъявить требования к медицинскому учреждению в течение двух лет.

Еще раз подчеркнем, если в досудебном порядке не удалось разрешить спор, то для защиты своих прав пациенту необходимо обратиться в суд.

В частности, медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.