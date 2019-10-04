К отоплению в Барнауле подключили 99,6% горожан

Новости 04.10.2019 16:50 74

На 3 октября в Барнауле к отоплению подключены 99,6% жилых домов. Из-за повреждений на тепловых сетях временно ограничена подача тепла для 10 домов частного сектора. После их устранения жители смогут подключить отопление. Во всех других случаях у горожан нет никаких препятствий для получения тепла.

Подача ресурса в здания, попавшие под ограничение из-за повреждения тепловых сетей будет возобновлена сразу после их устранения. Этой работой ремонтные бригады Сибирской генерирующей компании занимаются в приоритетном порядке. На сегодняшний день в работе находятся 2 повреждения на улицах Тихонова, 64 и Цеховая, 20.

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 работают в штатном режиме и производят ресурс согласно температурного графика, который согласован и утвержден администрацией города. Согласно ему, чем холоднее на улице, тем выше будет температура теплоносителя и батарей в квартире, соответственно.

По данным теплосетевого подразделения СГК в Барнауле на 3 октября к отоплению в 100% объеме уже подключились школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, учебные общежития, больницы и другие медучреждения, а также:

· 99,6% - 2806 из 2817 многоквартирных домов;

· 72,7% - 8 из 11 тепловых кооперативов частного сектора;

· 82,1% - 32 из 39 учебных заведений (ВУЗы и СУЗы);

Напоминаем, что в жилых домах подача тепла носит заявительный характер. После официального старта отопительного сезона жильцы многоквартирных зданий могут на общем собрании установить срок подачи отопления в свой дом. После этого управляющая организация подает заявку на подачу тепла в администрацию района города. Последняя, в свою очередь, передает ее в теплосетевое подразделение СГК.