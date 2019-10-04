Законопроект об ужесточении наказания за срыв отопительного сезона внесли в Госдуму

Новости 04.10.2019 15:15 222

В Государственную Думу внесли проект закона, предусматривающий ужесточение наказания ответственных органов и организаций за превышение задержки подключения горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения граждан, в том числе срыв отопительного сезона. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Автор законопроекта депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Он также является главой комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

На сегодняшний день за нарушение сроков предоставления коммунальных услуг наказывают штрафом. Для должностных лиц он составляет от 500 до одной тысячи рублей, а для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

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В пояснительной записке говорится, что существующий размер штрафов не мотивирует коммунальные организации и муниципальных властей исполнять свои обязанности по обеспечению комфорта граждан.

Законопроектом предлагается закрепить два новых квалифицированных состава административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП о нарушении нормативов или режима обеспечения услугами ЖКХ.

Первый состав касается нарушения установленной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, в том числе нарушение сроков начала отопительного сезона. Второй состав предусматривает те же действия, совершенные повторно в течение года, либо повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан или соответствующую угрозу.

В случае вступления в силу изменений, за нарушение штраф для должностных лиц будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторные нарушения в течение года, любо в случае нарушений из-за которых люди пострадали штраф будет еще выше. Для должностных лиц – от 200 до 300 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.