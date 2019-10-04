Восьмой кассационный суд заработал в Кемерово

Новости 04.10.2019 14:50 139

Указом президента РФ Владимира Путина на Кузбассе создан восьмой кассационный суд. Сейчас Восьмой кассационный суд временно размещен в двух зданиях в городе Кемерово, поскольку здание для него еще строится, передает пресс-служба регионального правительства.

«Это важное событие не только для Кузбасса, но и для всей страны. Юрисдикция нашего суда будет распространяться на 12 субъектов. Указами Президента РФ формируется штат нашего суда. В него уже вошли судьи сразу из нескольких регионов страны. Идет донабор кадрового состава. Но, в целом, уже сейчас специалистов достаточно для начала работы», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Строительство объекта площадью более 28 тысяч квадратных метров было начато в декабре 2018 года. В нем будут размещены 42 зала заседаний, зал президиума на 200 мест, конференц-зал на 100 мест и около 300 рабочих кабинетов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в августе 2020 года.