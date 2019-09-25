Еще один крупный торговый центр появится в Барнауле

Новости 04.10.2019 13:49 427

В районе Новостроек в Барнауле снова строится 4-этажный стеклянный торговый центр. Его проект на днях был одобрен Градостроительным советом города, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Здание расположено на пересечении улиц Солнечная поляна и Энтузиастов. Напротив будущего ТЦ в барнаульском квартале «Дружный» застройщики комплексно осваивают территорию и возводят 6 ЖК. Данный микрорайон, кстати, является самым быстроразвивающимся и густонаселенным в городе.

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Отмечается, что заказчиком данного многофункционального торгового центра по ул. Солнечная поляна, 36 выступил собственник земельного участка – Кашлаев Рашад Омар Оглы, разработчиком – ООО «Система».

Интересным стал еще один проект, рассмотренный на том же заседании Градосовета. Это изменение фасадов административно-торгового здания, находящегося на пр. Красноармейский, 26, где ранее располагался ТЦ «Грааль».

По информации СМИ, команда архитекторов и дизайнеров представила визуализацию обновленной постройки в современном стиле, все в тех же голубых тонах. Однако, члены Градостроительного совета отклонили эскизный проект. После рекомендованных изменений разработчикам необходимо повторно вынести проект на обсуждение экспертов.