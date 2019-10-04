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Новым замглавы алтайского следкома назначен полковник из Биробиджана

Новости
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30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первым заместителем руководителя СУ СК по Алтайскому краю полковника юстиции Александра Безукладникова. Ранее он занимал аналогичную должность в Еврейской автономной области.

Безукладников родился в 1980 году в селе Биджан Ленинского района Еврейской автономной области. С 1997 по 2004 год проходил службу в органах внутренних дел, где занимал должности:

  • Слушателя Дальневосточного юридического института МВД РФ, который окончил в 2001 году;
  • Следователя следственного отдела при ОВД Биробиджана;
  • Начальника следственного отделения там же.

С 2004 по 2007 работал в органах прокуратуры Хабаровского края, где занимал должности:

  1. Следователя прокуратуры Кировского района г. Хабаровска;
  2. Старшего следователя Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры;
  3. Старшего помощника Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора.

С 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации, где занимал должности:

  • Референта, старшего референта отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю;
  • Руководителя следственного отдела по Кировскому району Хабаровска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю;
  • Руководителя следственного отдела по Кировскому району Хабаровска следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю;
  • Руководителя следственного отдела по Хабаровску следственного управления Следственного комитета  России по Хабаровскому краю;
  • Руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

24 февраля 2014 года приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации № 89-кт назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области.Имеет ведомственные награды.

Женат, воспитывает дочь.

Автор: Политсиб.ру

Фото: eao.sledcom.ru

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