Новым замглавы алтайского следкома назначен полковник из Биробиджана

Новости 04.10.2019 12:50 187

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первым заместителем руководителя СУ СК по Алтайскому краю полковника юстиции Александра Безукладникова. Ранее он занимал аналогичную должность в Еврейской автономной области.

Безукладников родился в 1980 году в селе Биджан Ленинского района Еврейской автономной области. С 1997 по 2004 год проходил службу в органах внутренних дел, где занимал должности:

Слушателя Дальневосточного юридического института МВД РФ, который окончил в 2001 году;

Следователя следственного отдела при ОВД Биробиджана;

Начальника следственного отделения там же.

С 2004 по 2007 работал в органах прокуратуры Хабаровского края, где занимал должности:

Следователя прокуратуры Кировского района г. Хабаровска; Старшего следователя Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры; Старшего помощника Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора.

С 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации, где занимал должности:

Референта, старшего референта отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю;

Руководителя следственного отдела по Кировскому району Хабаровска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю;

Руководителя следственного отдела по Кировскому району Хабаровска следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю;

Руководителя следственного отдела по Хабаровску следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю;

Руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

24 февраля 2014 года приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации № 89-кт назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области.Имеет ведомственные награды.

Женат, воспитывает дочь.