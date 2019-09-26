Студенты «Динамо-Алтай» заняли первое место в группе на Student Hockey Challenge

Новости 04.10.2019 12:35 174

Студенческая команда «Динамо-Алтай» в последнем хоккейном матче групповой стадии Student Hockey Challenge победила UK PRAHA Карлова университета из Чехии. Матч состоялся в стенах обновленного Дворца зрелищ и спорта, переименованного в «Титов Арену». Об этом сообщает издание «Алтайский спорт».

Команды еще до матча обеспечили себе участие полуфинальных матчах. Сама игра шла за первую строчку в турнирной таблице, которую заняли студенты вузов Алтайского края.

Первый период завершился с нулевым счетом. Ситуация начала меняться вначале второго периода, когда барнаульцы реализовали численное преимущество, открыв счет. Далее, в начале третьего периода местная команда забила еще раз, однако к концу матча чехи сравняли счет. После того как игра перешла в овертайм, барнаульцы в третий раз загнали шайбу в ворота противников. Итоговый счет 3:2.

В субботу, 5 октября «Динамо-Алтай» проведет матч с челябинской командой «Политехник», ранее занявшей второе место в группе «В», сообщают в министерстве спорта Алтайского края. Игра начнется в 18:30.

На «Карандин-Арене» в стыковых матчах за пятое - восьмое места сыграют «Держава» (Тамбов) и студенты из Казани в 12 часов, ACHA (США) с командой из Словакии - в 16 часов.