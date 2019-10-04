В Алтайском крае много говорят о парламентской реформе, но ждать ли изменений?

Новости 04.10.2019 11:45 46

Одномандатников в новом созыве Алтайского Заксобрания может стать больше. Возможные изменения сейчас активно обсуждают в политических кругах. Оппозиция уверена, что единороссы сделают все, чтобы таким образом сохранить монополию в АКЗС. В ЕР считают, разговоры о реформах преждевременными, но отмечают, что такие изменения будут полезны для избирателей.

Федеральный тренд

В Кремле задумались о проведении парламентской реформы к выборам 2021 года. Речь идет о пересмотре пропорций в нижней палате Федерального собрания депутатов, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Если Кремль решится на изменения, то доля одномандатников может увеличиться до 75%, а доля списочников — уменьшиться до 25%.

Сейчас действует схема «50 на 50». Из 450 депутатов половина избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. Такое решение связано с рейтингом «Единой России», просевшим после объявления о пенсионной реформе в июне 2018 года, пишет РБК. Изменение пропорций позволит партии власти сохранить устойчивое провластное большинство. За сохранение власти на местах борются и в региональных парламентах. Не исключено, что там, где рейтинг ЕР не высок, количество мест для одномандатников будет увеличено. Некоторые эксперты полагают, что одним из таких регионов может стать Алтайский край.

«Изменение соотношения списочников и одномандатников – это федеральный тренд. Если он будет признан положительным, то подобные изменения могут ждать другие регионы, в том числе и Алтайский край. Если бы в этом году у нас были выборы краевого Законодательного Собрания, то вполне возможно, что региональное избирательное законодательство претерпело бы изменения», - считает политтехнолог Антон Понкрашев, напоминая, что в Республике Алтай на выборах в сентябре Эл Курултай избирался уже по новому принципу.

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Сделают все, чтобы удержать власть

В первую очередь, от изменения соотношения списочников и одномандатников страдают оппозиционные парламентские партии. Им гораздо сложнее, чем «Единой России», провести кандидатов по округам. Кандидат в этом случае должен быть узнаваем на территории. Единороссы, используя разные ресурсы, проще собирают на выборы, так называемых лидеров мнения - крупных предпринимателей, врачей, учителей, заметных общественников, активистов и так далее. Привлечь таких кандидатов в свои ряды оппозиции сложнее.

Все представители оппозиции в разговоре с «ПОЛИТСИБРУ» отметили, что увеличение округов на выборах в АКЗС очень вероятно, но они готовы держать удар.

«Разговоры об изменениях ведутся давно, я почти уверена, что они будут внесены накануне выборов, в следующем году. Единороссы используют все механизмы, чтобы удержать власть в регионе, потому что понимают, что их рейтинг стремительно падает. Люди уже не просто ставят галочку абы куда, протестное голосование у нас растет. Я думаю, что они [ЕР] зацепятся за увеличение округов, ведь продвигать так кандидатов будет проще. Люди, особенно в сельской местности, идут голосовать не за партию, а за человека. Оппозиции нужно держать руку на пульсе и работать со своими кадрами», - считает координатор регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова.

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«Вероятность проведения такой реформы очень высока, тем более «заразителен» пример Республики Алтай, где благодаря поправкам, единороссам удалось сохранить большинство в парламенте. Оппозиции, конечно, тяжелее привлекать кандидатами на округа референтных лиц, а значит шансы на победу гораздо меньше, однако я вижу и плюс в возможных реформах. Во-первых, расширение округов откроет возможности для новых лиц, а во-вторых, сейчас есть запрос на беспартийных кандидатов, думаю, что их будет больше. Оппозиционным партиям нужно будет взаимодействовать, искать новые формы работы на округах», - высказался депутат Заксобрания, справедливоросс Владислав Вакаев.

Об увеличении беспартийных кандидатов сказала и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. По ее мнению, выдвигаться от «Единой России» больше не престижно, не зря в прошедшую в сентябре кампанию кандидаты от власти предпочитали презентовать себя как самовыдвиженцы.

«Наш опыт в Бийске и Рубцовске показывает, что там, где есть протестные настроения, людей не проведешь, и они будут голосовать осознанно за КПРФ. На данный момент я вижу все возможности, чтобы в АКЗС следующего созыва была утеряна монополия «Единой России». Конечно, они будут хвататься за власть всеми способами, но даже такие поправки нас не пугают, будем работать», - заверила Прусакова.

Все на пользу избирателю

Несмотря на уверенность оппозиции в грядущих переменах, в «Единой России» обсуждение вопроса об изменении соотношения списочников и одномандатников в АКЗС считают преждевременным, однако отмечают, что любые изменения должны работать на пользу избирателю.

«В 2016 году мы уже вернулись к смешанной системе при формировании Государственной Думы, чтобы повысить связь избирателей с депутатским корпусом. Поэтому, учитывая специфику нашего региона, а именно число муниципальных образований и граждан, проживающих в сельской местности, на мой взгляд, решение по увеличению числа одномандатников способствовало бы повышению эффективности работы депутатского корпуса и обеспечению более тесной связи их с избирателями. Подобный опыт в нашем регионе был, когда краевой парламент состоял из 50 депутатов и избирался по мажоритарным округам с 1994 по 2004 год», - прокомментировал «ПОЛИТСИБРУ» руководитель исполкома регионального отделения Денис Голобородько.

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Может, просто эксперимент?

Активные разговоры об изменении принципа формирования парламента в Алтайском крае, конечно, породила история в Республике Алтай, где единороссы оперативно проведя необходимые реформы, смогли удержать большинство в Эл Курултае, получив при этом скромные результаты на выборах.

«Учитывая традиционно высокий уровень протестной активности в регионе, есть все основания полагать, что к 2021 году, когда пройдут выборы в АКЗС, избирательная система в Алтайском крае изменится», - считает политтехнолог Понкрашев. Однако другие эксперты говорят о том, что оснований для таких реформ в крае нет.

«Многие изменения в избирательном законодательстве в последние годы были связаны лишь с попытками получить тактические преимущества для «партии власти». Думаю, что запроса на принципиальные демократические перемены сейчас нет ни на уровне Госдумы, ни на уровне Заксобрания, поэтому вряд ли стоит ждать глобальных нововведений. Подтверждением этому служит и недавнее отклонение проекта вернуть прямые выборы мэра Барнаула», - прокомментировал политолог Юрий Чернышов.

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Есть мнение, что Республика Алтай могла быть использована только как площадка для эксперимента. Изменения в крае наиболее вероятны только при аналогичных реформах на федеральном уровне, а там это вопрос остро не стоит. Это, кстати, особо подчеркнул глава исполкома алтайского отделения ЕР.

Источники в краевом правительстве также отметили маловероятность таких реформ на региональном уровне.

Впрочем, если поправки запланированы, то работу над новой нарезкой округов стоит начинать уже сейчас, говорят в избиркоме. «Для внесения изменений в Устав Алтайского края необходима серьезная подготовительная и организационная работа», - подчеркнула глава крайизбиркома Ирина Акимова. В своем комментарии для «ПОЛИТСИБРУ» она также отметила, что изменение возможное изменение расклада в АКЗС не стоит трактовать в пользу какой-то из партий.

«Данные изменения потребуют от всех избирательных объединений нового уровня качества кадровой работы и значительной активизации деятельности в муниципальных образованиях. Кроме того, не следует забывать об институте самовыдвижения, дополнительным стимулом к развитию которого могут послужить данные изменения», - считает Акимова.

Изменят ли систему формирования краевого парламента, пока вопрос открытый, но такие изменения однозначно заставят работать на результат все политические силы, а кроме того, могут вывести на арену новые лица, которых так не хватает всем партиям.

Алла Филиппова