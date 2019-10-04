Известному врачу Барнаула приходится жить в антисанитарии

Новости 04.10.2019 12:05 302

Знаменитый врач Барнаула Надежда Щадрина погибает в антисанитарных условиях. Об этом сообщает «КП-Барнаул» со ссылкой на слова ее соседки.

Как рассказывают знакомые Надежды Петровны, после смерти сына она влезла в большие долги, при этом тратила большую часть своей пенсии, покупая дорогой корм для своих четырех кошек плюс кормила этим кормом всех бездомных кошек округи.

«Ее любовь к кошкам становилась уже патологичной, - рассказали другие соседи. - Ее и уволили после того, как обнаружили кошку в шкафу в ее больничном кабинете, та чуть ли не в операционной сидела», - рассказал источник издания.

По словам близких, у женщины отнимаются ноги, при этом она отказывается обращаться к врачам. Продукты и лекарства ей покупают соседи, а за вынос мусора Надежда Щадрина платит таксисту. Как рассказали знакомые, ее квартира находится в центре города, в многоквартирном доме, все время женщина проводит на грязном диване.

Соседка отмечает, что в 2013-м году Шадрина Надежда Петровна оформила договор пожизненной ренты, по которому ее квартира принадлежит уже другим людям: «Те по договору должны платить за жилье и помогать ей, но они уехали из Алтайского края и только время от времени посылали ей деньги».

В Сети появилось сообщение от друга семьи Анны Шакировой. Она рассказала, что купить памперсы для Надежды Петровны ее попросил двоюродный брат Шадриной из Москвы, которому самому за восемьдесят. Зайдя в квартиру, она была в ужасе, не узнав в грубоватой прокуренной старухе былую звезду в ароматах и золоте из больницы Шинников.

По словам Анны, после этого все зашевелились: полиция, соцзащита, медики. Причем новые хозяева квартиры Надежды Петровны позвонили, объявили, что едут к ней из другого региона.