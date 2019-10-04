Власти рассказали о переговорах по Иткульскому спиртзаводу с новым инвестором

Новости 04.10.2019 11:20 72

Иткульский спиртзавод может приобрести нового инвестора уже в этом году. Такую надежду выразил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на полях форума «АлтайПродМаркет» в четверг, 3 октября.

«Люди там сейчас работают. Часть цехов там продолжают функционировать. Продолжаются переговоры с потенциальным инвестором. Надеюсь, до конца года вопрос будет разрешен», - сказал он.

Однако о том, что это за инвестор, Большаков предпочел не распространяться. Он отметил, что говорить пока преждевременно, но дал понять, что переговоры ведутся с людьми не из Алтайского края.

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Работа на заводе идет в круглосуточном режиме, но продукция никуда не отгружается.

Напомним, что завод находится в селе Соколово в Алтайском крае. Был основан в 1868 году. Проблемы у предприятия начались после возникших проблем у группы компаний «Кристалл Лефортово», в состав которых входил Иткуль. Завод был поручителем по кредитам, из-за чего в феврале текущего года счета завода были арестованы. Общие претензии Промсвязьбанка составляют примерно 134,7 млн рублей.

Позднее в суды начали обращаться другие банки, которые также намеревались вернуть себе средства по долгам предприятия. В мае руководство Иткульского спиртзавода подало заявление в Арбитражный суд Алтайского края о признании себя банкротом, которое было удовлетворено в конце июня 2019 года.