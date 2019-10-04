В Белокурихе активно осваивают 47 млн курортного сбора в 2019 году

Новости 04.10.2019 10:50 89

Средства курортного сбора в 2019 году пойдут на улучшение курортной инфраструктуры Белокурихи, сообщает ТАСС. На благоустройство планируют направить 47 млн рублей.

Как рассказала заведующая отделом по курортному делу и туризму администрации Белокурихи Наталья Теплова, в городе-курорте отреставрируют старую Ореховую аллею и начнут масштабные работы по обновлению большой пешеходной зоны.

«20,6 млн собрано за 2018 год, с января по август 2019 года - 35 млн рублей. Курортный сбор с 2019 года увеличился с 30 до 50 рублей. В 2018 году мы израсходовали 5,8 млн рублей, перечень работа на 2019 год предполагает 47 млн рублей», - прокомментировала журналистам Теплова.

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По ее словам, работы на Ореховой аллее оцениваются в примерно 12 млн рублей, большую часть планируется завершить в октябре. Кроме того, определен подрядчик для обустройства пешеходной зоны вдоль санатория «Алтайский замок». Стоимость контракта, рассчитанного на два года, составляет 43 млн рублей, в этом году распланируют территорию, благоустроят и укрепят береговую линию реки Белокурихи.

В 2020 году территорию замостят, установят скамейки, малые архитектурные формы, урны, сделают фонтан и небольшие мосты через реку, и завершат все работы к 2021 году. Теплова обратила внимание, что это на сегодня самый дорогостоящий и крупный объект благоустройства в городе, на который будут потрачены средства курортного сбора.

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К слову, ранее на средства сбора расчистили лес вокруг города вдоль маршрута, где гуляют туристы. Для города приобрели лавочки и урны, укрепили берег реки, где это было необходимо. На терренкурах запланирована установка беседок и дополнительного освещения в городе.

Напомним, курортный сбор с туристов начали взимать в Алтайском крае с 1 мая 2018 года.