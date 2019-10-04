ЕР наказала тех, кто не сбежал с заседания гордумы в Бийске

Новости 04.10.2019 10:10 132

Единороссов, которые не сбежали с заседания бийской гордумы 22 августа, решено подвергнуть партийному наказанию за «срыв» заседания. Решение принято на заседании местного политсовета «Единой России» в Бийске 3 октября, передает «Банкфакс» со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Невероятно, но факт – именно оставшихся в зале четверых депутатов от ЕР обвинили в срыве заседания. Одного из них – Руслана Курасова – исключили из партии «за ее дискредитацию». Николая Белозерова, Евгения Беляева и Олесю Тырышкину контрольная комиссия реготделения ЕР порекомендовала наказать за невыполнение решения фракции по вопросу «О рассмотрении представления прокурора города», принятые до заседания Думы. Им было сделано замечание.

«Эта несогласованность привела как к срыву заседания Думы, так и к дестабилизации работы представительного органа», - указано в сообщении.

Курасов не только остался в зале во время сессии, но и допустил в соцсетях и в СМИ высказывания, «дискредитирующие как членов фракции «Единой России» в Думе города Бийска, так и партии в целом». На этом сделан акцент в документе, повествующем об итогах заседания политсовета.

Сам депутат сообщил, что политсовет принимал решение в его отсутствие — депутата даже не пригласили. Кратко об итогах заседания ему уже сообщили коллеги. Курасов отметил, что еще не получал официального документа, но ему крайне интересна мотивировка, в связи с которой к нему была принята столь жесткая мера как исключение. Он предположил, что уже давно мешает местным единороссам осуществлять их партийный курс, а «лишние» люди, по его мнению, местному отделению партии не нужны. До получения официального документа депутат не может сказать, будет ли он пытаться спорить с решением политсовета. Однако стоит учитывать, что предпосылки к выходу Руслана Курасова из партии назрели давно, и, как он отметил, это никак не отразится на его деятельности в качестве депутата, поскольку он был избран по одномандатному округу.

«Политсибру» ранее уже писал о срыве заседания бийской гордумы единороссами. Подробности смотрите по ссылкам ниже: