Алтайские специалисты нашли в тушенке чужеродную ДНК

Новости 04.10.2019 19:30 47

За период с 30 августа по 5 сентября 2019 года специалистами сектора радиологических исследований в изделии консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт», ГОСТ 32125-2013, обнаружена ДНК курицы, свиньи и сои.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» все компоненты входящие в состав изделия должны быть указаны в маркировке, в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции.

Согласно ГОСТу 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия», состав тушенки должен быть следующим: мясо, жир, соль, лавровый лист. В изделии «Говядина тушенная высший сорт» массовая доля мяса и жира должна составлять не менее 58%, массовая доля белка не менее 15%, массовая доля жира не более 17%.

Согласно ГОСТу, в консервированной тушенке должно содержаться не переваренное мясо, а кусочками — массой не менее 30 г - без костей, хрящей и грубой соединительной ткани, посторонние примеси не допускаются и изготавливаться тушенка должна из говядины с массовой долей жировой и соединительной ткани не более 6%. В консервах высшего сорта применение такого сырья недопустимо.

ФГБУ ЦНПВРЛ проводит исследования пищевой продукции на предмет обнаружения ДНК КРС, барана, курицы, индейки и сои – высокочувствительным методом полимеразной цепной реакции.