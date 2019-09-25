Почему в барнаульском аэропорту задержали рейс?

Рейс Барнаул-Москва не вылетел 4 октября по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб городского аэропорта.
По данным регионального Минтранса, рейс SU-1431 авиакомпании «Аэрофлот» задерживается.
Отмечается, что вылета в Москву ждут 148 пассажиров. Им предоставили все условия для комфортного пребывания - размещение в гостинице и предоставление питания. Вылет нового судна ожидается в 19:30.
У самолета загорелась стойка шасси
Напомним, накануне в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Воздушное судно летело из вьетнамского города Камрани. При посадке произошла аварийная ситуация – правая стойка шасси вышла из строя и загорелась. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.
Всего на борту самолета находились 344 человека