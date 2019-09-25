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Почему в барнаульском аэропорту задержали рейс?

Новости
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Рейс Барнаул-Москва не вылетел 4 октября по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб городского аэропорта.

По данным регионального Минтранса, рейс SU-1431 авиакомпании «Аэрофлот» задерживается.

Отмечается, что вылета в Москву ждут 148 пассажиров. Им предоставили все условия для комфортного пребывания - размещение в гостинице и предоставление питания. Вылет нового судна ожидается в 19:30.

Аварийная посадка Boeing в Барнауле: есть пострадавшие

Аварийная посадка Boeing в Барнауле: есть пострадавшие

Новости

У самолета загорелась стойка шасси

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Напомним, накануне в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Воздушное судно летело из вьетнамского города Камрани. При посадке произошла аварийная ситуация – правая стойка шасси вышла из строя и загорелась. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа.

Жесткая посадка Boeing в Барнауле: новые подробности ЧП

Жесткая посадка Boeing в Барнауле: новые подробности ЧП

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Всего на борту самолета находились 344 человека

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Автор: Политсиб.ру

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