Алтай вошел в Топ-10 регионов РФ по темпам снижения преступности

Новости 04.10.2019 8:15 257

Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, в которых количество зарегистрированных преступлений с начала года сократилось сильнее всего. Это следует из данных за январь-август текущего года, опубликованных генпрокуратурой РФ.

Томская область заняла второе место, Омская – седьмое.

Сибирский федеральный округ

В среднем по СФО преступлений зарегистрировано на 0,4% больше, чем в предыдущем периоде.

Рост наблюдается в Иркутской (+7%), Новосибирской (+6,6%), Кемеровской (+2,6%) областях и Красноярском крае (+0,4%).

Во всех остальных преступность снизилась. Это: Тыва (-9,9%), Омская (-7,9%) и Томская (-7,4%) области, Республика Алтай (-5,9%), Алтайский край (-3,8%), Хакасия (-2,4%).

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Коррупция

Количество коррупционных преступлений сократилось в Иркутской области (со 164 до 27;-83,5 %) и Республике Хакасия (с 6 до 1; -83,3 %). Выросла коррупция в Кемеровской области (с 1 до 38; +3 700 %).

Рецидивы

В топ-10 по удельному весу рецидивов вошло больше половины регионов СФО. На первом месте – Хакасия, далее идут Кузбасс, Алтайский край, Томская область, Республика Алтай и Омская область.

Нераскрытые преступления

Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области вошли в первую десятку регионов РФ, где увеличилось количество преступлений нераскрытых. Притом, Кузбасс вошел в топ-5 регионов, где сильнее всего снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Алкоголь

Республики Алтай и Тыва, наоборот, вошли в топ-10 регионов РФ, в которых преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Заметим, что все регионы из этой десятки, кроме Кировской области и Забайкальского края – это национальные республики (Якутия, Коми, Удмуртия и Бурятия) и автономные округа (Ямал и Чукотка).

Почти каждое третье преступление (30,8%) совершено в состоянии алкогольного опьянения (2018 год – 32,5%). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8,5%.