Алтай вошел в Топ-10 регионов РФ по темпам снижения преступности

Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, в которых количество зарегистрированных преступлений с начала года сократилось сильнее всего. Это следует из данных за январь-август текущего года, опубликованных генпрокуратурой РФ.
В среднем по СФО преступлений зарегистрировано на 0,4% больше, чем в предыдущем периоде.
Рост наблюдается в Иркутской (+7%), Новосибирской (+6,6%), Кемеровской (+2,6%) областях и Красноярском крае (+0,4%).
Во всех остальных преступность снизилась. Это: Тыва (-9,9%), Омская (-7,9%) и Томская (-7,4%) области, Республика Алтай (-5,9%), Алтайский край (-3,8%), Хакасия (-2,4%).
Количество преступлений здесь увеличилось более чем на 30%
Количество коррупционных преступлений сократилось в Иркутской области (со 164 до 27;-83,5 %) и Республике Хакасия (с 6 до 1; -83,3 %). Выросла коррупция в Кемеровской области (с 1 до 38; +3 700 %).
В топ-10 по удельному весу рецидивов вошло больше половины регионов СФО. На первом месте – Хакасия, далее идут Кузбасс, Алтайский край, Томская область, Республика Алтай и Омская область.
Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области вошли в первую десятку регионов РФ, где увеличилось количество преступлений нераскрытых. Притом, Кузбасс вошел в топ-5 регионов, где сильнее всего снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Республики Алтай и Тыва, наоборот, вошли в топ-10 регионов РФ, в которых преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Заметим, что все регионы из этой десятки, кроме Кировской области и Забайкальского края – это национальные республики (Якутия, Коми, Удмуртия и Бурятия) и автономные округа (Ямал и Чукотка).
По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступает более 80 процентов населения