Взрыв газа стал причиной гибели человека в Заринске

Новости 04.10.2019 7:40 135

В Заринске пожар, вызванный хлопком газа в гараже, стал причиной гибели человека, еще один пострадал, сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 3 октября 2019 года в гараже, приспособленном под жилье.

«Произошел хлопок воздушно-газовой смеси в результате, которого пострадали два мужчины. Один из потерпевших скончался, другой в крайне тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу города Заринска», - говорится в сообщении регионального Следкома.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Добавим, предположительно причиной случившегося могло стать возгорание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.