Шире ассортимент и экспорт: форум «АлтайПродМаркет» состоялся в Алтайском крае

Новости 04.10.2019 9:20 200

Международный продовольственный форум «АлтайПродМаркет» прошел в Барнауле в четверг, 3 октября. Мероприятие, с обновленным форматом, проводилось в четвертый раз.

В нем приняли участие более 200 сотрудников 60 компаний Алтайского края, а также представители 18 торговых сетей местных и соседних регионов. Делегаты могли ознакомиться с экспозицией новинок продукции около 40 региональных компаний. Всего же было представлено свыше 100 наименований. Организаторы учли пожелания прошлых лет и добавили в программу, помимо аналитической и закупочной сессии, образовательную часть. Она подразумевала несколько семинаров представителей компаний из Москвы и Новосибирска.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что день «АлтайПродМаркет» приобрел новый формат: помимо привычной закупочной сессии у участников появляется возможность получить актуальную информацию от ведущих экспертов со всей страны.

«Семинарная часть форума затрагивает широкий круг значимых вопросов - от трендов брендинга, упаковки до практик вывода нового товара на рынок. Уверен, что работа биржи позволит расширить ассортимент продукции алтайских производителей на полках магазинов. Хочу поблагодарить вас за огромную работу по продвижению нашей продукции на рынки Сибири и России, обеспечению потребителей качественными и безопасными продуктами. Убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству и установлению новых деловых контактов».

Заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко поблагодарил местные предприятия за своевременную помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.

«Более 20 тонн груза отправили из Алтайского края в Нижнеудинский район Иркутской области. Мы отправили груз своевременно, не среагировали на последствия, а предупредили возможную ЧС», - заметил он.

Форум начался с аналитической сессии, которую открыл начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Он рассказал о существующих перспективных направлениях деятельности отраслей. Кроме того, он озвучил информацию о видах поддержки со стороны власти местных производителей.

«Мы имеем потенциал развития исходя из наличия производственных мощностей и наличия сырья в крае, которое произрастает или производится на наших предприятиях. Кроме того развитию потенциала способствует наличие точек роста с позиции продвижения продукции, в том числе и на экспорт. Наша продукция отвечает на конечный запрос потребителя», - рассказал Большаков.

Он также выразил уверенность, что «АлтайПродМаркет» поспособствует тому, чтобы производители нашли пути развития, которые бы позволили региону увеличить объемы экспорта, предусмотренные планами национального проекта.

«Основной задачей сегодняшнего форума становится продвижение, сбыт продукции, развитие и взаимодействие с торговыми сетями. Наше мероприятие будет тем инструментом, который позволит реализовать ваши планы - увеличить объемы реализации продукции, следовательно, и объемы производства», - сказал Большаков.

Директор компании «Эко Сибирь» во Вьетнаме Туан Чан положительно отозвался о продукции, представленной в рамках форума. По его словам, в его стране продукция из Алтайского края всегда вызывает положительные ассоциации у населения из-за своего качества и доступной цене.

«У нас во Вьетнаме с успехом реализуется десять единиц алтайской продукции. Она предусмотрена для всех категорий населения», - поведал Чан.

Многие делегаты принимали участие в форуме не в первый раз. Например, генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Алексей Рыбников заявил, что форум «АлтайПродМаркет», в котором он принимает участие уже в третий раз, всегда позитивно сказывается на развитии предприятия.

«Это и презентация торговым сетям и различным компаниям нашей новой продукции. И выявление вариантов на экспорт нашей продукции. Также наши специалисты на семинарах спикеров из столицы получают новые знания, которые в дальнейшем применятся на краевом уровне», - пояснил Рыбников.

В рамках закупочной сессии, производители продукции взаимодействовали с представителями крупнейших торговых сетей, среди которых были «Аникс», «Ашан», «Бахетле», «Лента», «Магнит», «Ярче» и другие. В основном на форуме была представлена продукция всех отраслей пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности региона. Больше всего стендов «захватили» предприятия, специализирующиеся на оздоровительной продукции и функциональном питании.

Среди спикеров мероприятия, с просветительскими семинарами выступили представители таких компаний как «Depot branding agency», «Акватория роста», «Nielsen Россия» и другие. Еще одним новшеством мероприятия стал вебинар, который был посвящен тонкостям работы с цифровой маркировкой и прослеживания продовольственных товаров.