Школа подготовки вожатых стартовала в АлтГПУ

Новости 03.10.2019 19:30 118

В АлтГПУ стартовала осенняя Школа подготовки вожатых «Вести за собой #2019!». Вожатый – профессия, которой не учат ни в одном вузе, скорее, это даже не профессия, а призвание. Но даже если это и так, то нельзя просто решить, что ты вожатый и идти к детям. Профессиональных компетенций вожатого никто не отменял, также, как и необходимости в психолого-педагогической подготовке. Всё это приобретается в Школе подготовки вожатых АлтГПУ. Более двухсот представителей студенческих и школьных педагогических отрядов края будут получать в педуниверситете профессиональные компетенции вожатого в течение трех месяцев.

Вот уже 7 лет Школа подготовки вожатых (ШПВ) готовит специалистов по организации детского отдыха. За это время край получил более 2 тысяч сертифицированных вожатых.

В 2018 году ШПВ стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил грантовую поддержку федерального агентства по делам молодежи. В 2019 году проект повторил свой успех и вновь реализуется при поддержке «Росмолодежь».Выпускники Школы трудятся в 30 районах Алтайского края. 25 выпускников ШПВ работают старшими вожатыми – это свидетельство высокого уровня подготовки, профессионального роста и степени доверия со стороны администрации лагерей.Проект успешно зарекомендовал себя не только на краевом, но и на федеральном уровне – студенты, прошедшие обучение в Школе, трудятся вожатыми на всероссийских и международных сменах детских центров «Орленок», «Океан» и «Артек». Это лучшие выпускники ШПВ, и таких «отличников» уже 155. Свой профессиональный уровень они подтверждают и на конкурсах вожатского мастерства федерального уровня.Школа носит 4-х ступенчатый характер. Каждая ступень подготовки рассчитана на 72 часа теоретических и практических занятий. По итогам обучения в Школе вожатых участники получают сертификат (1, 2, 3 или 4 ступени) государственного образца, который дает право на трудоустройство в детских оздоровительных лагерях.

На первом занятии ребят приветствовали руководители краевого штаба – Николай Алексеевич Корсиков, исполняющий обязанности руководителя регионального штаба Алтайского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Елизавета Леонидовна Котельникова, руководитель направления студенческих педагогических отрядов регионального штаба РСО. Со словами напутствия обратилась к вожатым начальник управления воспитательной деятельности и молодежного развития АлтГПУ Юлия Анатольевна Мельникова. Наставник Школы Юлия Вениаминовна Алеева представила руководителя команды данного молодежного проекта – аспиранта АлтГПУ Василия Ерохина. Большинство в команде ШПВ – это молодые, но уже опытные эксперты в области подготовки специалистов по организации детского отдыха – молодые преподаватели, аспиранты вуза, специалисты Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, педагоги оздоровительно-образовательного центра «Каникулы». Высокий теоретический уровень психолого-педагогической подготовки обеспечивают педагоги АлтГПУ – кандидаты и доктора наук.

Познакомившись с регламентом Школы и основными этапами программы, ребята погрузились в практическую деятельность – пять тренингов провели в этот день эксперты вожатского ремесла – преподаватели и сотрудники педагогического университета.