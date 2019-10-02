Новосибирским ученым выделят почти 400 млн на борьбу с Эболой в Конго

Новости 03.10.2019 18:20 166

Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить из государственного бюджета 398,5 млн рублей работающему в Новосибирской области госцентру «Вектор» для борьбы с вирусом Эбола в Конго. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на сайт правовой информации.

По приведенным данным в документе, выделяемые деньги предназначены для мероприятий по ликвидации вспышек болезни и вакцинации жителей Демократической Республики Конго препаратами российского производства.

Часть средств, 63,2 млн рублей будет выделены в 2019 году, а остальные 335,3 млн рублей будут направлены в 2020 году.

Работающее в наукограде Кольцово федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» специализируется на фундаментальных научных работах в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.

По последним данным ВОЗ, в Конго сейчас продолжается вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). По состоянию на 24 сентября было зарегистрировано в общей сложности 3,1 тысяч случаев БВВЭ, включая 3,06 тысяч подтвержденных и 112 вероятных, из которых 2,1 тысяч случая закончились летальным исходом.