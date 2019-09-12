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Мать-опекун ответит за истязание двоих детей на Алтае

Новости
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Жительнице алтайского села Залесово предъявлено обвинение в истязании своих приемных детей и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает пресс-служба регионального Следкома.

По данным ведомства, в марте 2011 года обвиняемая была назначена опекуном малолетних детей – брата и сестры 2006 и 2007 года рождения.

«Требуя от опекаемых неукоснительного подчинения и послушания, опекун не оценила и не учла особенности их развития и поведения. Не желая  проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, обвиняемая с 2016 по 2019 год систематически наносила побои детям», - говорится в сообщении СК.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева пояснила, что в сентябре этого года потерпевшие  были помещены в специализированное учреждение.

В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

Новости

Всего под ее опекой находилось трое

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Кроме того, по факту халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики Залесовского района, следователями СК возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Автор: Политсиб.ру

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