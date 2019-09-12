Мать-опекун ответит за истязание двоих детей на Алтае

Жительнице алтайского села Залесово предъявлено обвинение в истязании своих приемных детей и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает пресс-служба регионального Следкома.
По данным ведомства, в марте 2011 года обвиняемая была назначена опекуном малолетних детей – брата и сестры 2006 и 2007 года рождения.
«Требуя от опекаемых неукоснительного подчинения и послушания, опекун не оценила и не учла особенности их развития и поведения. Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, обвиняемая с 2016 по 2019 год систематически наносила побои детям», - говорится в сообщении СК.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева пояснила, что в сентябре этого года потерпевшие были помещены в специализированное учреждение.
Всего под ее опекой находилось трое
Кроме того, по факту халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики Залесовского района, следователями СК возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.