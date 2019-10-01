«Черный вторник алтайского парламентаризма»: почему депутаты покинули заседание?

Новости 03.10.2019 17:15 223

Сегодня, 3 октября, состоялась вторая сессия Госсобрания седьмого созыва в Республике Алтай. Встреча парламентариев закончилась скандалом – более десяти народных избранников покинули зал заседания, передают «Новости Горного Алтая».

Конфликт произошел из-за того, что большинство парламентариев отказались принимать «гарантии тайности голосования», предложенные депутатом Сергеем Кухтуековым.

«Черный вторник алтайского парламентаризма», - так прокомментировал ситуацию с тайным голосованием в Эл Курултае, которая произошла на выборах спикера и сенатора 1 октября. Он выразил уверенность, что многие депутаты в тот день фотографировали свои бюллетени, после чего показывали снимки неким «кураторам» либо с экрана смартфона, либо отправляя их в мессенджерах.

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Так, Кухтуеков предложил запретить фотографировать депутатов во время тайного голосования, а также прекратить использовать прозрачную урну. В свою очередь, Мария Демина дополнительно предложила запретить присутствие должностных лиц в зоне для голосования. В случае, если парламент не примет мер для обеспечения тайности голосования, Кухтуеков призвал «неравнодушных» депутатов не участвовать в сессии. В поддержку предложения выступили Аскар Тулебаев и Виктор Ромашкин.

В результате большая часть депутатов отказались обсуждать эти гарантии, около десяти парламентариев вышли из зала заседания. Однако после они вернулись, работа сессии возобновилась.

Лидер КПРФ Виктор Ромашкин выступил на сессии Госсобрания с заявлением, в котором пояснил мотивы тех парламентариев, которые покинули зал заседаний. Как следует из его выступления, депутатов, покинувших зал, не устраивает не только отсутствие гарантий тайности голосования, но и то, как оргкомитет подошел к распределению руководящих постов в Госсобрании.

По словам Ромашкина, все десять освобожденных должностей намерена занять «Единая Россия», хотя в прошлом созыве посты были распределены более справедливо. В прошлом созыве у «Единой России» было 30 депутатов и шесть руководящих постов, еще по одной должности занимали представители КПРФ, «Справедливой России» и независимые. На этот раз у «Единой России» во фракции 23 депутата, при этом они намерены занять все оплачиваемые должности, в то время как КПРФ, которая увеличила свое представительство, не предложено ни одного поста.

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По мнению Виктора Ромашкина, не-единороссы готовят предложения по распределению комитетов и готовы внести их после перерыва. «Конечно, вам хватит голосов все утвердить, но так делать неправильно», - пояснил он.

Стало известно, что заместителем председателя Госсобрания Республики Алтай на проходящей сегодня сессии депутаты избрали Германа Чепкина. В его поддержку подан 21 голос – это как раз необходимый минимум для избрания на должность. 19 голосов в свою поддержку получил лидер КПРФ Виктор Ромашкин.

В настоящее время депутаты приступили к выборам председателей комитетов.