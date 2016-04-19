Алтайская компания завоевала «золото» на международной выставке в Москве

Новости 03.10.2019 16:45 205

Накануне в московском «Крокус Экспо» в рамках международной продовольственной выставки WorldFoodMoscow прошло награждение победителей дегустационного конкурса «Продукт года-2019». Золотую медаль выставки получила алтайская компания Altaria.

В Управлении пищевой промышленности Алтайского края высоко оценили достижение Altaria. Как отметили в управлении, получение алтайским производителем высшей награды конкурса продемонстрировало конкурентоспособность местных предприятий и перспективность развития региональной пищевой промышленности. В ведомстве выразили надежду, что компанию ждет немало подобных побед. В управлении также подчеркнули, что Altaria — не единственный алтайский производитель, занимающий призовые места на различных выставках, различная алтайская продукция и ранее неоднократно получала высокие оценки экспертов и потребителей.

Компания производит необычный продукт – эко-масла в виде спрея в баллончиках. На московской выставке была представлена удивительная новинка, созданная в этом году – нерафинированное тыквенное масло высшего сорта, упакованное в аэрозольный баллон. Именно этому продукту эксперты решили вручить Золотую медали выставки.

«Столько эмоций и новых знаний от WorldFood в этом году! Такие международные мероприятия – это всегда еще один шаг вперед: новые деловые контакты, новые идеи, новые достижения. Сегодня наша компания набрала уже высокий темп развития, совсем скоро мы представим очередную, десятую новинку в нашей линейке. Спасибо всем за поддержку! Везем «золото» на Алтай!», – делится впечатлениями идейный вдохновитель бренда Altaria Яна Попова.

В этом году побиты рекорды по количеству заявленных продуктов, сообщает официальный сайт выставки: на суд независимого жюри было представлено 584 продукта. 284 из них получили заслуженные награды, 20 – удостоились гран-при.

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Как рассказала «Политсибру» ведущий специалист Altaria по интернет-продвижению Екатерина Стурова, компания участвует в различных международных выставках, проходящих в России и за ее пределами. Она отметила, что немалую помощь в этом оказывают краевые власти, активно содействующие как организационно и обеспечивающие информационную поддержку, в частности, помогающие устанавливать деловые контакты.

В мае Altaria представляла свою продукцию на стенде в Китае. Размещение там товаров алтайских производителей также обеспечивало руководство Алтайского края. Еще одним значимым мероприятием стал выезд на выставку в Крым. Алтайские чиновники помогли наладить контакт с местными предпринимателями.

Производить масло в форме спрея Altaria начала первой не только на Алтае, но и в России. В производстве используются баллончики, выпускаемые для целей фармацевтических предприятий, поскольку подобной специализированной тары для пищевой промышленности в стране не производится.

Уже в октябре готовится выпуск и презентация нового масла-спрея, на этот раз – кунжутного. Данный продукт станет десятым в линейке эко-масел компании. Не исключено, что вскоре алтайский производитель вновь окажется в списке победителей очередного крупного конкурса.