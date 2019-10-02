На Алтай-Коксе определили лучших водителей

Новости 03.10.2019 16:14 125

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Победителем стал Вадим Ульянов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего боролись 20 водителей автотранспортного цеха и пожарно-аварийной спасательной службы. После теоретического задания на знание правил дорожного движения они выполняли скоростное маневрирование на грузовом автомобиле.

Второе место в конкурсе занял Андрей Горбунов. Третье – Станислав Михайлов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Дмитрию Жданову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Александра Карпова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков и сортировщиков кокса.