«Продажи оказались выше»: БПЗ презентовал новые напитки на форуме «АлтайПродМаркет»

Новости 03.10.2019 15:45 378

Продовольственный форум «АлтайПродМаркет» в четвертый раз состоялся в Барнауле в четверг, 3 октября.

Мероприятие призвано собрать в одном месте представителей разных компаний для ознакомления с презентуемыми продуктовыми новинками. Проведение форума подобного формата позволяет его участникам узнать о разных компаниях, найти новых партнеров, заключить взаимовыгодные контракты.

В рамках «АлтайПродМаркета» свою продукцию вот уже третий раз презентовал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Генеральный директор предприятия Алексей Рыбников прокомментировал успех новой линейки напитков, которые уже поступили в продажу. Участие предприятие в форуме, еще с 2015 года, по его словам, уже стало традиционным для ОАО «БПЗ».

«Третий раз принимаем участие, и каждый раз фиксируем значительную продуктивность по итогам присутствия здесь. Главная задача – презентация новинок нашей продукции. На сегодняшний день это безалкогольные напитки в алюминиевой банке и энергетические напитки. Это наши самые последние разработки, производство которых началось 16 сентября, а уже 20 сентября мы запустили продажи», - рассказал Рыбников.

По словам гендиректора предприятия, напитки имеют четыре вкуса, которые были отобраны после взаимодействия с представителями молодежи, которая является целевой группой новой продукции.

«Торговая марка Buzz изготавливается из натурального сырья и обладает мягким, приятным вкусом. На нашем стенде напиток сейчас активно дегустируют делегаты мероприятия, в том числе наши гости из-за рубежа. Несмотря на то, что напиток совсем недавно поступил в продажу, мы наблюдаем спрос, превышающий наши изначальные планы. Это не может не радовать», - объяснил Алексей Рыбников.

Он также добавил, что предприятие на форме заинтересовано в привлечении иностранных партнеров с целью экспорта продукции ОАО «БПЗ». Кроме того, мероприятие посетили работники предприятия для ознакомления с лекциями спикеров из Москвы и Новосибирска.

«У присутствующих здесь работников завода, отдела маркетинга и других наших специалистов есть уникальная возможность получить новую информацию, с ее дальнейшим применением», - подытожил генеральный директор предприятия.

В мероприятии принял участи и заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, который от имени губернатора Виктора Томенко поблагодарил местные предприятия за активную помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.

В своем послании собравшимся делегатам, губернатор отметил, что на сегодняшний день «АлтайПродМаркет» приобрел новый формат: помимо привычной закупочной сессии у участников появляется возможность получить актуальную информацию от ведущих экспертов со всей России.

«Семинарная часть форума затрагивает широкий круг значимых вопросов - от трендов брендинга, упаковки до практик вывода нового товара на рынок. Уверен, что работа биржи позволит расширить ассортимент продукции алтайских производителей на полках магазинов. Хочу поблагодарить вас за огромную работу по продвижению нашей продукции на рынки Сибири и России, обеспечению потребителей качественными и безопасными продуктами. Убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству и установлению новых деловых контактов».

В форуме участвуют свыше 200 сотрудников 60 компаний региона, а также представители 18 торговых сетей Алтайского края и соседних регионов. На «АлтайПродМаркете» работает экспозиция новинок продукции около 40 региональных компаний. Всего на стенде представлено свыше 100 наименований.

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