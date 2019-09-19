Бийский детсад «Олимпиец» продают за 15 млн рублей под квартиры

Новости 03.10.2019 15:15 261

Здание, где ранее был расположен детский сад, продается в наукограде. Цена вопроса - 15 млн рублей, пишет «Бийский рабочий».

Объект построен из кирпича, включает в себя два уровня. Общая площадь более 1,5 тысяч кв.м. По словам собственника, здание можно использовать под жилье: планировка позволяет разбить здание на квартиры.

Общая территория земельного участка – почти 4 тысячи квадратов. Она огорожена металлическим кованым забором с большой парковкой для автомобилей, на которой имеются четыре гаражных бокса и большое здание овощехранилища.

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Как поясняет владелец здания, бывший садик также возможно использовать под производство, например, мебели, или сдавать как коммерческую недвижимость под магазины и офисные помещения.

Согласно городской карте, сейчас в здании есть арендаторы - фотостудия, центр психологического здоровья, изготовители салатов, клининговая компания и частный детский сад.

По воспоминаниям жителей поселка котельщиков, ранее здесь располагался детский сад «Олимпиец». Вернуть в городскую казну садик на ул. Петрова тоже предлагали.

«БР» удалось связаться с собственником здания. Он обратил внимание на то, что предложение о выкупе здания поступало городской администрации. Однако договоренность так и не была достигнута. Дело в том, что прямо через дорогу, всего в 40 метра расположен муниципальный садик № 59 «Олененок». Также относительно недалеко есть еще один детсад - № 79 «У Лукоморья».