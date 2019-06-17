Депутаты утвердили нового главу счетной палаты Красноярского края

Новости 03.10.2019 14:50 189

Депутаты законодательного собрания Красноярского края во время сессии в четверг, 3 октября утвердили аудитора Дмитрия Воропаева на должность председателя региональной счетной палаты. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее кандидатуру Воропаева внесли губернатор Александр Усс и спикер парламента Дмитрий Свиридов. За принятие кандидатуры проголосовали 31 депутат, еще пятеро проголосовали против.

Во время обсуждения кандидатуры член комитета по бюджету и экономической политике Владислав Зырянов поинтересовался, есть ли у Дмитрия Воропаева конфликт интересов, который может помешать выполнению его обязанностей. Кандидат заверил, что нет.

«Что касается моих планов, то они связаны исключительно с работой в рамках действующего законодательства, установленных полномочий и той повестки, которая складывается на сегодняшний момент в рамках актуальных вопросов»,— пояснил Воропаев.

Напомним, что в июле этого года депутаты отправили в досрочную отставку бывшего председателя счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко после ее доклада о катастрофическом положении лесной отрасли и бесконтрольных рубках. Увольняя госпожу Давыденко, парламентарии сослались на информационное письмо прокуратуры, в котором ведомство указало на наличие нерегулируемого конфликта интересов и использования служебного положения.