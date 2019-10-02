Зачем главы сибирских органов ФСБ съехались в Томск?

Новости 03.10.2019 14:15 235

Заседание совета начальников органов федеральной службы безопасности в Сибирском федеральном округе состоялось сегодня в Томске. Об этом сообщил сибирский окружной информационный центр.

Руководители территориальных управлений ФСБ, пограничных органов и органов безопасности в войсках обсудили вопросы организации совместной деятельности по обеспечению безопасности развития Вооруженных Сил Российской Федерации, а также экономической безопасности и противодействию коррупции. Были определены основные задачи работы совета на 2020 год.

Также в заседании принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он провёл рабочую встречу с начальником УМВД России по Томской области Демьяном Лаптевым, который был назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2019 года. Обсуждались актуальные вопросы противодействия преступности, охраны общественного порядка на территории Томской области.