Томский депутат предложил «пристрелить» вице-мэра за срыв подготовки к зиме

Новости 03.10.2019 13:50 470

Депутат законодательной думы Томской области от фракции ЛДПР Сергей Брянский обрушился с критикой на заместителя мэра областной столицы Ивана Кляйна. Последний несет ответственность за сроки подключения горячего водоснабжения и теплоснабжения в Томске. Об этом сообщает официальный сайт реготделения ЛДПР.

Ранее, в середине сентября глава Томска Иван Кляйн признался, что сроки подключения горячего водоснабжения и теплоснабжения сорваны в более чем 50% многоквартирных домов.

«Всего у нас 2800 многоквартирных домов, использующих горячее водоснабжение. Сроки были сорваны более чем в 1600. Но когда мы начали ходить и заставлять, работа сдвинулась с мертвой точки. Наша задача — качественно подготовиться к отопительному сезону, чтобы зимой люди не сидели без тепла и горячей воды»,— сообщил Кляйн в эфире программы «Жизнь города».

Во время думской сессии представители ЛДПР заявили, что недопустимо глаза на халатность.

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Депутат Сергей Брянский отметил, что в царской России совестливый офицер предпочел бы застрелиться в такой ситуации.