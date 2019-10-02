Вспышка заболеваемости гепатитом зафиксирована на Алтае

Новости 03.10.2019 13:20 202

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом А. На 1 октября насчитывалось 35 заболевших. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В целях локализации очага и предупреждения распространения инфекции Роспотребнадзором и министерством здравоохранения региона организованы все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия: проведена заключительная дезинфекция в домашних очагах, все контактные и граждане из группы риска – работники торговли, общепита, коммунальных служб (1423 человека) вакцинированы, установлено медицинское наблюдение за контактными, в селах района исследованы пробы воды на вирусы, все соответствуют норме, усилена санитарно-просветительная работа среди населения по профилактике кишечных инфекций, осуществляются подворовые обходы, которыми охвачено более 5 тысяч человек», – говорится в сообщении ведомства.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на ежедневном контроле Роспотребнадзора по Республике Алтай. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 4 человека, еще 31 пациентов выписаны из больницы. Заболевание у госпитализированных протекает в легкой форме.

Вирусный гепатит А нередко называют «болезнью грязных рук». Это означает, что заразится можно при несоблюдении элементарных норм гигиены. Инфекция хорошо передается алиментарным путем: через зараженные пищу и воду. Возможна передача и через кровь (при пирсинге, наркомании и незащищенных половых контактах). Вирус гепатита А активно размножается в санитарно-неблагополучных местностях, с плохим водоснабжением, питанием, низкой санитарной культурой населения.