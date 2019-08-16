Стало известно, когда состоится открытие «Старого базара» в Барнауле

В период с 1 по 15 декабря 2019 года состоится долгожданное открытие отремонтированного здания Центрального рынка, пишет «МК на Алтае».
Новый собственник заявил о строительстве рынка современного формата. По данным СМИ, на первом этаже рынка появится кафе, а на втором расположатся рыночные торговцы. Кто станет якорными арендаторами здания, пока не сообщается.
Сейчас в здании заканчиваются ремонтные работы. Также скоро завершится строительство моста через Барнаулку, благодаря которому автомобилисты смогут подъезжать к рынку.
Здание закрыли на реконструкцию в 2017 году
Напомним, в этом месяце на улице рядом со зданием уже началась торговля в специальных благоустроенных павильонах.
Здание Старого базара закрыли на реконструкцию в 2017 году. Напомним, объект был продан на торгах за 53,2 млн рублей. До этого его пытались продать 19 раз. Начальная стоимость составляла 196 млн рублей.