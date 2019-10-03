Алтайский СПИД центр провел семинар в противотуберкулезном диспансере

Новости 03.10.2019 12:20 15

Специалисты Рубцовского филиала АКЦПБ со СПИДом провели обучающий семинар для среднего медперсонала КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» в Рубцовске.

Тема обучающего мероприятия: «Предупреждение профессионального заражения ВИЧ-инфекцией медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей».

В рамках семинара были представлены презентации по эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, Алтайском крае, городе Рубцовске, статистические данные по аварийным ситуациям в лечебных учреждениях края, Рубцовска.

Подробно в соответствии с нормативно-правовыми документами были проведен разбор этапов постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Даны подробные разъяснения по правилам комплектации укладки для оказания экстренной помощи при парентеральных вмешательствах, ведения журнала аварийных ситуаций в соответствии с нормативными документами.

Всего в обучающем мероприятии приняли участие 25 специалистов среднего звена.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. 8 (385 57) 6-01-15.