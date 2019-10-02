Алтайские гостиницы получат господдержку от краевого правительства

Новости 03.10.2019 12:50 190

Накануне принято постановление правительства Алтайского края о частичном субсидировании работ по классификации гостиниц, проведенных в течение последних двух лет.

Распределять средства будет краевое управление туризма. На получение субсидии могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Субсидия предоставляется однократно в течение срока действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и покрывает не более 80% затрат на ее классификацию.

Для получения господдержки турфирмам придется пройти конкурсный отбор, в ходе которого будут учитываться:

Количество рабочих мест, созданных в текущем году;

Уровень зарплаты сотрудников;

Коэффициент загрузки гостиницы за предыдущий год;

Прирост выручки за предыдущий год.

На поддержку не смогут рассчитывать компании, зарегистрированные в оффшорах, имеющие долги по налогам или зарплате, банкротящиеся и так далее.