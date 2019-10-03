«Вопрос решается 7 лет»: под завалами дома могут оказаться три барнаульские семьи

Новости 03.10.2019 11:55 58

Три барнаульские семьи в аварийном доме на улице 1-ой Западной в условиях, опасных для жизни и здоровья. Старая двухэтажка наполовину заброшена, местами с нее падают кирпичи. Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» просит вмешаться в ситуацию прокуратуру и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В доме 49а живут шесть человек и один ребенок, хотя данное здание признано аварийным и подлежит сносу еще с 2012 года. Только в этом году жильцов дома частично расселили.

«Ветхое жилье смогли покинуть лишь те семьи, кто приватизировал квартиры. Таким жильцам выплатили денежную компенсацию из бюджетов города и края. Не решенной остается судьба трех семей, проживающих в этом доме по договору социального найма. Администрация пытается купить подходящее жилье, но по цене таких же бараков, власти ищут квартиры по цене в 600 тысяч рублей», - комментирует ситуацию глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Недавно в одной из пустующих квартир на втором этаже обрушился потолок. Кроме шуток, сквозь образовавшуюся дыру видно небо. В администрации игнорируют происходящее. Тем временем жители рассказывают, что перекрытие рухнуло в пустующей квартире, они только слышали грохот.

Более того, 30 сентября с пуском тепла там же произошел порыв в системе отопления, тогда и обнаружилось обрушение, а заодно на неопределенный период остановлена подача тепла. На место выезжал представитель администрации, но никаких мер до сих пор не принято. С жильцами вообще почти не разговаривают, на все вопросы один ответ: «вопрос решается».

Теперь в этой истории будет разбираться прокуратура Алтайского края. Соответствующие заявления от имени правозащитной организации официально поданы 2 октября.