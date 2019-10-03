Краевые власти выделили 1,3 млрд рублей на ремонт школ и детсадов

Новости 03.10.2019 11:20 86

Правительство Алтайского края выделило более 1,3 миллиардов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, капремонт пройдет в общеобразовательных организациях 48 районов и 10 городов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Томенко.

Работы будут выполнены по краевой адресной инвестиционной программе до конца года.

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Наибольший объем средств получили Бийск, Яровое, Новоалтайск и Заринск. Кроме того, финансирование коснется 15 районов края: Алейского, Бийского, Быстроистокского, Залесовского, Змеиногорского, Каменского, Краснощековского, Косихинского, Петропавловского, Родинского, Тальменского, Топчихинского, Третьяковского, Чарышского и Шипуновского.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Демография».