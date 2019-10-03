Краевые власти выделили 1,3 млрд рублей на ремонт школ и детсадов

Правительство Алтайского края выделило более 1,3 миллиардов рублей на ремонт школ и детских садов, сообщает пресс-служба губернатора.
Отметим, капремонт пройдет в общеобразовательных организациях 48 районов и 10 городов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Томенко.
Работы будут выполнены по краевой адресной инвестиционной программе до конца года.
Родители опасаются за жизнь детей, так как на учеников может случайно рухнуть штукатурка, кирпич или кусок карниза
Наибольший объем средств получили Бийск, Яровое, Новоалтайск и Заринск. Кроме того, финансирование коснется 15 районов края: Алейского, Бийского, Быстроистокского, Залесовского, Змеиногорского, Каменского, Краснощековского, Косихинского, Петропавловского, Родинского, Тальменского, Топчихинского, Третьяковского, Чарышского и Шипуновского.
Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Демография».
Хорошо было бы еще указывать на какие конкретно заведения выделяются деньги. Край выделяет средства, деньги не доходят до адресатов,а ремонтируют все родители. Шикарная схема.