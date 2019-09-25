Парламентарии намерены воссоздать систему вытрезвителей в России

На заседании Государственной Думы 24 октября будет рассмотрен законопроект о воссоздании сети медицинских вытрезвителей в России. Изначально его инициировали пятеро сенаторов и столько же депутатов Госдумы. Позже под документом появилось еще девять подписей.
«По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступает более 80 процентов населения. Восстановление сети вытрезвителей поддерживается всеми субъектами Российской Федерации. В отдельных регионах формируется практика их создания в непосредственном подчинении муниципальным органам», – гласит текст пояснительной записки к законопроекту.
По словам авторов документа, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном, в трудоспособном возрасте, в том числе, от переохлаждения на улицах: 8-10 тысяч человек. Кроме того, они нередко становятся жертвами преступлений или сами совершают их.
В 2010 году президент Дмитрий Медведев заявил, что организация работы медицинских вытрезвителей полиции несвойственна и избыточна. С 2012 года сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована. В мае текущего года сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на ее воссоздание.
Правительство поддержало инициативу
Инициаторы поправок указывают на некоторые противоречия в существующем законодательстве, которые мешают воссозданию вытрезвителей в России. Среди таких препятствий отмечаются следующие:
Закон могут принять к Новому году
Авторы законопроекта предлагают отнести помощь нетрезвым гражданам к вопросам местного значения и наделить соответствующими полномочиями органы местного самоуправления – это позволит муниципалитетам создавать соответствующие учреждения. Их деятельность предлагается устроить аналогично МФЦ – организацией работы учреждений занимаются местные власти, но по утвержденным федеральным правительством правилам.
Для медицинского вмешательства требуется информированное добровольное согласие гражданина, однако, поскольку нетрезвый человек зачастую не способен таковое дать, предлагается добавить подобные ситуации в перечень случаев, когда медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина.
Также инициаторы поправок предлагают внести в законодательство изменения, позволяющие создавать вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. В документе отмечается, что для реализации нового закона не потребуется дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.
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