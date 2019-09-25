Парламентарии намерены воссоздать систему вытрезвителей в России

Новости 03.10.2019 10:55 180

На заседании Государственной Думы 24 октября будет рассмотрен законопроект о воссоздании сети медицинских вытрезвителей в России. Изначально его инициировали пятеро сенаторов и столько же депутатов Госдумы. Позже под документом появилось еще девять подписей.

Пьянству – бой

«По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступает более 80 процентов населения. Восстановление сети вытрезвителей поддерживается всеми субъектами Российской Федерации. В отдельных регионах формируется практика их создания в непосредственном подчинении муниципальным органам», – гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

По словам авторов документа, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном, в трудоспособном возрасте, в том числе, от переохлаждения на улицах: 8-10 тысяч человек. Кроме того, они нередко становятся жертвами преступлений или сами совершают их.

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 года по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году – 352062, в 2018 году – 326269, что составляет 36,4% и 35% соответственно от общего числа лиц, совершивших преступления).

В 2010 году президент Дмитрий Медведев заявил, что организация работы медицинских вытрезвителей полиции несвойственна и избыточна. С 2012 года сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована. В мае текущего года сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на ее воссоздание.

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Что мешает?

Инициаторы поправок указывают на некоторые противоречия в существующем законодательстве, которые мешают воссозданию вытрезвителей в России. Среди таких препятствий отмечаются следующие:

Содержание нетрезвых граждан в медицинских организациях не может быть финансово обеспечено за счет Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и влечет за собой нецелевое использование бюджетных средств;

Ни у субъектов РФ, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации специализированных медучреждений подобного толка;

Учреждениями, создаваемыми субъектами РФ, не может решаться вопрос об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, поскольку она не относится к мерам социальной помощи и поддержки;

Не определена ведомственная принадлежность специализированных учреждений.

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«Какие ваши предложения?»

Авторы законопроекта предлагают отнести помощь нетрезвым гражданам к вопросам местного значения и наделить соответствующими полномочиями органы местного самоуправления – это позволит муниципалитетам создавать соответствующие учреждения. Их деятельность предлагается устроить аналогично МФЦ – организацией работы учреждений занимаются местные власти, но по утвержденным федеральным правительством правилам.

Для медицинского вмешательства требуется информированное добровольное согласие гражданина, однако, поскольку нетрезвый человек зачастую не способен таковое дать, предлагается добавить подобные ситуации в перечень случаев, когда медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина.

Также инициаторы поправок предлагают внести в законодательство изменения, позволяющие создавать вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. В документе отмечается, что для реализации нового закона не потребуется дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.

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Система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30–40-х годах XX века с целью пресечения появления на улицах и в других общественных местах граждан в состоянии опьянения, оказания им медицинской помощи, предупреждения правонарушений, совершенных как ими самими, так и в отношении них, путем изоляции нетрезвых граждан до момента их естественного вытрезвления. Ежегодно от 2,5 до 5 миллионов граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке (далее – лица, находящиеся в состоянии опьянения), доставлялось в медицинские вытрезвители системы органов внутренних дел.